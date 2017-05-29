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В Баку будет до 28 градусов тепла

 

В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер сменит умеренный южный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-18°, днем 24-29° тепла, в Баку ночью 15-17°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, утром и днем в некоторых местах ожидаются грозы и дожди, местами возможен град. Ночью 14-19°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 18-23° тепла.

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