Премьер Грузии: «Мы твердо намерены стать членом НАТО»

Грузия утвердилась в намерении стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, выступая на пленарном заседании сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, сообщает ТАСС.

Он сказал, что «активное сотрудничество Грузии и НАТО в последние годы достигло высочайшего уровня».

«Грузия твердо решила стать членом НАТО, мы активно продолжим процесс интеграции в Альянс, продолжим реформы в этом направлении», — отметил премьер.

Председатель Парламентской ассамблеи Паоло Алли заявил, что ПА поддерживает решение Грузии стать членом Североатлантического альянса.

«ПА НАТО твердо поддерживает выбор Грузии стать членом НАТО, мы дадим рекомендацию Альянсу укреплять и расширять отношения с Грузией», — сказал он.

Председатель ПА отметил, что в последние 15 лет ассамблея НАТО «всегда поддерживала североатлантический выбор Грузии и ее путь к евроинтеграции».

«Грузия разделяет те общие ценности, которые объединяют входящие в НАТО государства, — это принципы демократии, верховенство закона, экономический рост и благополучие населения», — сказал П.Алли.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время последнего визита в страну в сентябре 2016 года сказал, что «Грузия станет членом Североатлантического альянса», но в то же время отметил, что «не может назвать точных сроков», когда именно это произойдет.