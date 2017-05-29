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Вахе Аветян: «Армянские спецслужбы могут ликвидировать Ваана Мартиросяна»

Автор: Отдел Армении 

Политические убийства в Украине стали обыденным делом. Никто уже не удивляется, когда погибает народный избранник (к примеру, депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, застреленный в центре Киева). Нет удивлений, когда убивают журналистов, чиновников, адвокатов. И вряд ли кто-то удивится, если в Украине будет убит агент армянских спецслужб Ваан Мартиросян, в прошлом участник «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном». Вопрос в том, кого обвинят в его ликвидации.

Вахе Аветян, армянский писатель, правозащитник и активист, на своей странице в фейсбук прокомментировал видео, на котором Ваан Мартиросян заявляет о том, что миротворческий процесс, инициированный Баку, – обман.

По словам Аветяна, армянские спецслужбы взяли Мартиросяна под колпак еще в Ереване и отправили в Баку как «альтернативу» миротворцам, которых до этого убивали десяток лет в моральном, духовном, физическом и всяком смысле.

Аветян рассказал, что когда он находился в Баку, то держался отдельно и не допустил, чтобы Мартиросян пошел с ним к памятнику жертвам Ходжалы.

В.Аветян полагает, когда Мартиросян фактически никому не нужен (люди, готовые предавать всех и вся, не ценятся), можно ожидать его устранения. В Украине, где сейчас проживает Мартиросян, сделать это не очень сложно. И заинтересованной стороной в этом будет Армения.

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