Трехметровая белая акула запрыгнула в лодку австралийского рыбака, которому пришлось вызвать спасателей, чтобы избавиться от незваного «пассажира», передает РИА Новости со ссылкой на телеканал АВС.

Инцидент произошел в субботу у побережья города Эванс-Хед на северо-востоке Австралии. Как рассказал 73-летний Терри Селвуд, акула, приземляясь на палубу 4,5-метровой лодки, ранила его своим плавником.

Чтобы уберечься от ударов, Селвуд залез на ограждение шлюпки и оставался там до прибытия сотрудников спасательной службы, которых рыбак вызвал по рации. Спасатели сначала доставили на берег пострадавшего, а затем отбуксировали в порт его лодку вместе с акулой.

По данным телеканала, акулу пришлось извлекать из лодки с помощью автопогрузчика.

"Well I'll be buggered, there's a shark in my boat!" Terry Selwood tells us how a 200kg great white shark ended up in his fishing boat. pic.twitter.com/HabXaDezkt