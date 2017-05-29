Евросоюз продлил санкции против Асада

Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии на один год, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
"Совет 29 мая 2017 года продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2018 года", - отмечается в заявлении.
Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии на один год, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
"Совет 29 мая 2017 года продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2018 года", - отмечается в заявлении.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.