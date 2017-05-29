Евросоюз продлил санкции против Асада

Евросоюз продлил санкции против правительства Сирии на один год, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Совет 29 мая 2017 года продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2018 года", - отмечается в заявлении.