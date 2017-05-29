После завершившегося в субботу саммита "Большой семерки" канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на других и ей следует взять свою судьбу в собственные руки. Это заявление было адресовано, в первую очередь, новой американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Каковы будут последствия данного заявления? Каким видится будущее американо-европейских отношений и готов ли Евросоюз заменить США в качестве ведущей мировой силы? На эти и другие вопросы в интервью haqqin.az отвечает известный немецкий политолог Андреас Умланд.

- Как прокомментируете заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Европа больше не может полагаться на других, тем более посыл был адресован в первую очередь США?

- Я не стал бы слишком уж преувеличивать значение данного заявления, ибо пока тесные отношения между Европой и США остаются в силе. При этом безусловно, что мы становимся свидетелями того, как меняется фокус ориентиров США - имеет место постепенный переход к превалированию политики решения внутренних проблем Штатов над политикой усиления и укрепления ее влияния в мире.

Это может привести к тому, что США станут менее надежным партнером Европы в плане военно-политическом и в плане решения общих проблем в области безопасности. Плюс при президенте Трампе США стали более изоляционистской державой и в плане торговых отношений с Европой. Таковы существующие тенденции, о которых напомнила канцлер ФРГ. По большому счету, ее заявление направлено руководителям государств-членов Евросоюза, а не в адрес нынешнего руководства США.

- Дональд Трамп как в ходе своей предвыборной кампании, так и сразу после инаугурации заявлял, что в период его президентства США будут проводить политику политического и экономического изоляционизма. Так почему же его нынешние шаги вызывают удивление у лидеров ведущих европейских государств?

- Вы правы, Дональд Трамп никогда не скрывал своих планов и стремлений. Другое дело, что до недавнего времени было не совсем понятно, как в реальности его планы отразятся на внешнеполитической линии США. Кроме того, известно, что в Соединенных Штатах есть и иные институты, влияющие на ее внешнюю политику. В первую очередь я говорю о Конгрессе США. Но теперь мы видим, что Трампу удается продвигать те цели, о которых он говорил ранее, проводя политику политического изоляционизма. В этих условиях не только европейским государствам, но и многим странам мира придется перестраиваться. Особенно если Трамп сумеет досидеть до конца своего президентского срока.

- Каковы практические выгоды для США в политике изоляционизма, которую взял на вооружение Трамп?

- Мне кажется, что проводимая ныне США политика изоляционизма является недальновидной. Да, не исключая, что в краткосрочной перспективе она может дать какие-то положительные эффекты, но в долгосрочной перспективе эта политика будет не в пользу Соединенных Штатов. Ведь она угрожает подрывом всех внешних отношений США. Так что весьма привлекательная с точки зрения демократического популизма фраза, заявка и планы могут привести в итоге к очень печальным последствиям, в первую очередь для самих Соединенных Штатов.

- Есть вероятность того, что США в итоге потеряют статус ведущей мировой державы?

- Знаете, уже сейчас наблюдается заметное сокращение числа иностранных туристов, посещающих США. Это одно из реальных последствий новой политики США, нового имиджа страны. Такого рода сигналов будет еще много. Уход Соединенных Штатов в качестве активного актора мировой политики и отказ от участия в решении наиболее важных международных проблем могут в итоге привести к тому, что будут ущемляться американские интересы по всему миру. Да, все эти сложные и взаимосвязанные проблемы могут быть не заметны для американских обывателей. Но собственно на этом и строился расчет Дональда Трампа как в ходе его предвыборной кампании, так и сейчас, на посту президента США.

- С планами нынешнего руководства США ситуация разъяснилась. Но готова ли Европа к новым реалиям в своих отношениях с Соединенными Штатами, выбравшими политику изоляционизма?

- На данный момент трудно дать однозначный ответ. Ведь до сих пор мы еще не видели столь серьезной угрозы разрыва в отношениях между США и Европой. Нечто похожее имело место в 60-е годы прошлого века, когда Франция отказалась принимать участия в структурах НАТО. Но сейчас, видимо, начинается новый, более серьезный период испытаний для американо-европейских отношений. Если Дональд Трамп высидит весь свой президентский срок, если ему не будет объявлен импичмент, Европе придется перестраиваться, усиливаться и, в перспективе, постараться заменить США на международной арене в качестве ведущей силы.

- А есть у Европы для этого возможности?

- Учитывая нынешнюю структуру Евросоюза, сейчас это будет сделать крайне сложно. Ведь важнейшие политические решения принимаются все еще в национальных столицах стран ЕС, а не в институтах Евросоюза. Для перестройки ЕС, для его превращения в единый политический и экономический организм понадобится определенное время.