Мужчину забили камнями за измену

Боевики исламистской группировки «Харакат аш-Шабаб», действующей в основном в Сомали, побили камнями местного жителя за супружескую измену. От полученных травм мужчина скончался, сообщает в понедельник, 29 мая, International Business Times UK.

Публичная казнь состоялась 28 мая в деревне Рамо-Ади в южной части страны. Как отмечает издание, 44-летнего сомалийца перед побиванием по шею зарыли в землю.

Губернатор региона Моалим Джедоу (Moalim Geedow) пояснил, что у мужчины были две жены и дети, однако он заинтересовался еще одной женщиной — разведенной. Селянин обманул ее, сказав, что получил разрешение на брак у лидера местной общины, и женился. Когда та забеременела, оказалось, что никакого дозволения не было, а значит брак недействителен.

Группировка «Харакат аш-Шабаб» создана в 2004 году. Ее цель — сформировать общество, живущее по законам шариата. Члены организации идут к этому через джихад, который выражается в серии терактов. Самый крупный теракт боевики совершили в сентябре 2013 года: при нападении на торговый центр Westgate в Найроби погибли 67 человек, еще 175 были ранены.