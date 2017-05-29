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Россия не исключает падения цены на нефть до 40 долларов

 

Банк России (ЦБ) поддерживает жесткое так называемое бюджетное правило с учетом вероятности снижения цены на нефть в среднесрочной перспективе до 40 долларов за баррель. 

Как передает Interfax, об этом сообщила журналистам первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. 

"В настоящий момент мы поддерживаем переходное положение бюджетного правила в том виде, в каком оно есть (с ценой отсечения в 40 долларов за баррель). Наши прогнозы исходят из того, что мы видим высоковероятным, что в среднесрочной некоторой перспективе цена может вернуться на 40 долларов за баррель", - сказала Юдаева.

По ее словам, ЦБ будет следить за ситуацией на нефтяном рынке и в зависимости от ее развития корректировать свои прогнозы.

"Будем смотреть за ситуацией на рынке, в том числе на нефтяном, там достаточно много неопределенностей. Будем думать, как нам в связи с этим свои прогнозы перестраивать", - добавила первый зампред ЦБ.

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