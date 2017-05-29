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Lexus начинает производство футуристических яхт

 

Подразделение Lexus японского автогиганта Toyota Motor намерено производить яхты, созданные с применением технологий, используемых при создании автомобилей этой марки, передает ТАСС.

На мероприятии в Токио пока представили только уменьшенный прототип нового судна. Это скоростная яхта Lexus Sport Yacht с футуристическими обводами длиной 13 метров, она может взять на борт восемь человек. Два пятилитровых двигателя, уже используемых в спортивных купе, позволяют судну легко двигаться по поверхности океана со скоростью до 80 км/ч. Корпус яхты выполнен из особого углеродистого волокна, применяемого в гоночных машинах.

Суда, которые Lexus станет предлагать на рынок, будут 18 метров в длину. Не исключено, что подразделение готово выполнять индивидуальные заказы.

Toyota Motor производит катера с 1997 года. К настоящему времени автогигант продал в Японии около 850 судов.

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