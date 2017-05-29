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Армения воспользуется проектом Баку-Тбилиси-Карс? мнения и оценки

Автор: Грузинское бюро haqqin.az 

Грузинский политолог, бывший вице-мэр Батуми Гела Васадзе заявил, что предстоящий запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс представляет собой важнейшее значение не только в региональном, но и международном аспекте. По словам Васадзе, пользу из этого проекта извлечет и Армения.

«Железная дорога имеет огромное значение не только для Грузии, но и для всего региона, в том числе Армении,  заявил Васадзе tert.am.  Открытие железнодорожного сообщения даст возможность перевозить грузы, товары и прочее. Это пакет реформ, еще одно связующее звено с Европой. А это означает, что на Южном Кавказе повышается гарантия обеспечения безопасности. Чем больше будет подобных программ, тем меньше вероятность вспышки в регионе войны».

Гела Васадзе

Васадзе отметил, что не согласен с мнениями по поводу того, что запуском железнодорожного сообщения Армения вытесняется из этого важного формата регионального сотрудничества. По его словам, Армении также выгодна эксплуатация железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. 

«Для Армении откроется дорога, к примеру, для грузоперевозок. Подобные программы подразумевают участие всех сторон, поскольку это международная программа. Что касается тех мнений, что Армения вытесняется из регионального проекта… Сейчас сложно представить железную дорогу Армения-Азербайджан. Разве железным сообщением Баку-Тбилиси-Карс не разрешат перевозить армянские товары? Конечно, разрешат. Значит, в чем проблема? Конечно, Армения также сможет воспользоваться этой железной дорогой. Что не так для Армении?»  заявил Гела Васадзе.

С Васадзе не согласен другой грузинский эксперт Вахтанг Маисая. В беседе с haqqin.az он подчеркнул, что будут учитываться не только экономические, но и геополитические интересы Азербайджана, которые совпадают с интересами Грузии.

«Следует отметить тот факт, что строительство, а затем и запуск железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс с 2018 года является супергеоэкономическим проектом, тем более после осуществления китайского мегапроекта «Один пояс  один путь» с его потенциалом в 400 млрд долларов,  говорит Маисая.  В Баку-Тбилиси-Карс основным финансовым донором является Азербайджан, к тому же проект всецело поддержан Евросоюзом и США. Естественно, в реализации данного проекта, в рамках которого поток грузов с восточного направления на запад достигнет рекордных сроков  45 дней, и это будет самый кратчайший путь в деле транспортировки грузов, в первую очередь должны рассматриваться стратегические, в том числе важные национальные интересы участвовавших игроков  Грузии, Азербайджана и Турции.

Вахтанг Маисая

Что касается России и Армении, то здесь действует другой важный геоэкономический проект «Север-Юг», но только автомобильный вариант, так как железнодорожный путь через оккупированную Абхазию бездействует из-за геополитических факторов.

Так что при реализации Баку-Тбилиси-Карс законные геополитические интересы Азербайджана будут учитываться, так как Азербайджан имеет не только геоэкономические интересы, но и  самое главное  геополитические интересы, которые связаны с территориальной целостностью страны. Это также стыкуется с геополитическими интересами Грузии, у которой самой серьезные проблемы с точки зрения территориальной целостности».

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