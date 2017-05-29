Forbes назвал самые дорогие бренды

Forbes обнародовал список самых дорогих брендов мира 2017 года. В этом году совокупная стоимость 100 самых дорогих брендов составила 1,95 трлн долларов.

По информации, наибольший прирост капитала отмечается у таких компаний, как Amazon, Facebook и Starbucks, больше всех потеряли на падении продаж IBM, HSBC и Caterpillar.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Apple стоимостью 170 млрд долларов. Следом идут Google (101,8 млрд долларов) и Microsoft (87 млрд долларов). Четвертую строчку занял Facebook, стоимость которого оценивается в 73,5 млрд долларов, на пятом месте Coca-Cola (56,4 млрд долларов).

Самой дорогой компанией за пределами США является японская Toyota (41,1 млрд долларов). Южнокорейский Samsung расположился на десятой строчке (38,2 млрд долларов).