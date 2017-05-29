В Греции разбился истребитель Mirage 2000

Истребитель Mirage 2000 греческих ВВС разбился в понедельник во время тренировочного полета над Спорадами, сообщает издание "Прото тема".

Пилот выжил.

ЧП произошло во время учений возле острова Скопелос в 12:18.

По предварительным данным, в ходе учебного боя на одном из истребителей произошла серьезная поломка двигателя или системы управления, и пилот катапультировался.

Самолет упал в море.

Летчик уже связался со спасателями и сообщил, что с ним все в порядке, на место направлены вертолеты, пишет издание.