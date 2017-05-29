В Греции разбился истребитель Mirage 2000

Истребитель Mirage 2000 греческих ВВС разбился в понедельник во время тренировочного полета над Спорадами, сообщает издание "Прото тема".
Пилот выжил.
ЧП произошло во время учений возле острова Скопелос в 12:18.
По предварительным данным, в ходе учебного боя на одном из истребителей произошла серьезная поломка двигателя или системы управления, и пилот катапультировался.
Самолет упал в море.
Летчик уже связался со спасателями и сообщил, что с ним все в порядке, на место направлены вертолеты, пишет издание.