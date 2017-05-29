Вооруженное нападение на людей Лоту Гули

Накануне украинские СМИ сообщили о вооруженном нападении на двух азербайджанцев — уроженцев Грузии Илгама Гаджиева и Октая Архалы. По сообщению, подвергшиеся вооруженному нападению являются близкими людьми влиятельного «вора в законе» Надира Салифова по прозвищу Гули.

Поздно ночью 28 мая Илгам Гаджиев и Октай Архалы подверглись вооруженному нападению, находясь в автомобиле BMW 5, припаркованном в Одессе на улице Гагаринское плато, и отделались легкими ранениями. Пострадавшие сами обратились в одесское медицинское учреждение и от госпитализации отказались.

По некоторым данным, Илгам Гаджиев и Октай Архалы — доверенные лицам «вора в законе» Гули, который в настоящее время отбывает тюремный срок, но в скором будущем может выйти на свободу по УДО.

Известно также, что одному из пострадавших — Илгаму — приписывают организацию покушения на еще одного азербайджанского «законника» Альберта Рыжего, которое произошло в Санкт-Петербурге в марте 2014 года.

По информации украинских СМИ, нападавшие исполняли заказ другого известного в Азербайджане криминального авторитета Рафика Эйвазова по прозвищу Рафик Масаллинский. СМИ попытались представить это как акцию возмездия, поскольку в 2016 году бригада Лоту Гули совершила нападение на Р.Эйвазова в Стамбуле и отрезала ему ухо.

По сообщению, таким образом бригада Н.Салифова отомстила Масаллинскому за предательство и сепаратное сотрудничество с мафией впоследствии убитого Ровшана Ленкоранского.

Однако, как передали haqqin.az информированные источники, сообщение о причастности Рафика Эйвазова к вооруженному нападению в Одессе не соответствует действительности. На самом деле организатором попытки покушения на близких к Лоту Гули людей является двоюродный брат Ровшана Ленкоранского — Заур Мамедов по прозвищу Зайка, установивший после смерти Ленкоранского свое влияние на ряде рынков в российской столице. Напомним, именно Лоту Гули подозревается в организации убийства Ровшана Ленкоранского в августе прошлого года.