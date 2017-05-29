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В Версале проходит встреча Путина и Макрона обновлено; видео

 

В Версале началась встреча президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

Макрон встретил Путина у входа в Версальский дворец, два лидера поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием. Во дворце был выстроен почетный караул, оркестр исполнил короткий марш.

После того как Путин и Макрон вошли в угловой кабинет для переговоров, президенты снова обменялись рукопожатием для фотографов. Затем лидеры двух стран и делегации расположились в кабинете. Переговоры проходят в закрытом режиме, без прессы.

Планируется, что после встречи президенты ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции. Как ранее заявили в Кремле, главными темами обсуждения станут двусторонние отношения, а также вопросы борьбы с терроризмом и украинского урегулирования.

Также Путин и Макрон посетят выставку «Петр I. Царь во Франции. 1717 год». Последним пунктом программы главы государства станет посещение Российского духовно-культурного центра, открытого в Париже в октябре 2016 года.

* * * 15:35

Президент России Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом, его самолет приземлился в парижском аэропорту Шарль де Голль, передает РИА Новости.

Из аэропорта глава российского государства отправится в Версаль, где состоятся его переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это будет первая личная встреча двух лидеров. Макрон был избран президентом Франции в начале мая.

Планируется, что после переговоров, которые сначала пройдут в узком формате, а затем продолжатся за рабочим завтраком, президенты ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции.

После этого Путин и Макрон посетят выставку «Петр I. Царь во Франции. 1717 год».

Последним пунктом программы президента РФ во Франции станет посещение Российского духовно-культурного центра, открытого в Париже в октябре прошлого года.

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