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Эльмар Мамедъяров отправился в Колумбию

 

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с официальным визитом в Колумбию, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«В рамках визита Э.Мамедъяров встретится со своим колумбийским коллегой Марией Ангелой Ольгин и другими официальными лицами. Стороны также проведут политические консультации между Азербайджаном и Колумбией на уровне министров и подпишут соглашение по сотрудничеству в сфере культуры»,  отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках визита Э.Мамедъярова состоится презентации книги «Азербайджан/Колумбия двадцать стихов» азербайджанских и колумбийских поэтов, живших и творивших в различную эпоху.

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