В Беларуси ревнивая жена жестоко расправилась с азербайджанцем

Гродненский областной суд на выездном заседании начал рассмотрение дела о жестоком убийстве 49-летнего азербайджанца, жителя города Сморгонь, сообщает haqqin.az со ссылкой на Naviny.

На скамье подсудимых его супруга. Предполагаемый мотив преступления - ревность. Дело рассматривается под председательством судьи Владимира Янковского.

О трагедии стало известно в декабре 2016 года. Поздно вечером в «скорую» позвонила Елена Агаева и сообщила, что ее супруг потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Экспертиза показала, что он умер от насильственных действий. На теле погибшего зафиксированы множественные переломы ребер и грудины с повреждением внутренних органов, закрытая черепно-мозговая травма и другие повреждения. Удары наносились руками, ногами и скалкой — всего около 60 ударов.

Подозрения пали на супругу убитого. Женщина узнала, что супруг хочет уйти из семьи, забрала у него паспорта, не выпускала из дома, применяя силу, сообщили в Следственном комитете.

Известно, что ранее никто из супругов к уголовной ответственности не привлекался. Обвиняемая была индивидуальным предпринимателем, у нее на иждивении остается несовершеннолетняя дочь. В обвинении отмечено, что женщина почти месяц избивала супруга на глазах дочери.

Елене Агаевой предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью (ч. 2 ст. 139 УК), санкция данной статьи предусматривает суровое наказание - вплоть до смертной казни или пожизненного заключения, однако в отношении женщин максимальным наказанием является 25 лет лишения свободы. Обвиняемая вину не признает.