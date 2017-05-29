Армения засекретила боевые сводки из Карабаха

«Сообщения армянских войск о ночной активности со стороны противника могут быть использованы в военных целях», — сказал журналистам в понедельник начальник Генштаба Армении Мовсес Акопян.

«Постоянные сообщения со стороны Армии обороны содержат определенную секретность. Сколько стреляли, откуда, из какого оружия — все это содержит элементы секретности. С помощью этих сообщений противник оценивает точность стрельбы снайперов, артиллерии и т.д.», — сказал Акопян.

«Вся информация, связанная со здоровьем, состоянием солдат, будет сообщаться (случаи ранения, смерти). Однако не будет указываться место инцидента. Это решение является моей инициативой», — сказал Акопян.

С другой стороны, подобные сообщения влияют на уровень инвестиционной привлекательности. «Любой потенциальный инвестор является также разведчиком, который исследует ситуацию. Когда он видит, что в стране «война», то отказывается от инвестиций», — пояснил Акопян.