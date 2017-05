Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон принял участие в 30-м байкерском параде Rolling Thunder ("Раскаты грома"), проводимом ежегодно в память о погибших во время военных кампаний американцах (в частности, во время войны во Вьетнаме), пишет AFP.

Сообщается, что госсекретарь прокатился на мотоцикле Harley-Davidson.

US Secretary of State Rex Tillerson mounts up to drive a Harley-Davidson on the 30th Anniversary of Rolling Thunder pic.twitter.com/oTn0ZFLGJO