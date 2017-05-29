Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон принял участие в 30-м байкерском параде Rolling Thunder ("Раскаты грома"), проводимом ежегодно в память о погибших во время военных кампаний американцах (в частности, во время войны во Вьетнаме), пишет AFP.

Сообщается, что госсекретарь прокатился на мотоцикле Harley-Davidson.

US Secretary of State Rex Tillerson mounts up to drive a Harley-Davidson on the 30th Anniversary of Rolling Thunder pic.twitter.com/oTn0ZFLGJO — AFP news agency (@AFP) 28 мая 2017 г.

Ежегодный парад мотоциклистов проходит накануне национального праздника — Дня поминовения (отмечается ежегодно в последний понедельник мая). Этот день посвящен памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие.