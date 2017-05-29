Подписаться на уведомления
 

Взрыв на месторождении в Киркуке

 

Взрыв прогремел на нефтяном месторождении Бей Хасан в иракской провинции Киркук, причины происшествия устанавливаются, сообщил иракскому телеканалу Al Sumaria источник в иракской Северной нефтяной компании.

"Одна из труб, доставлявшая сырую нефть на месторождении Бей Хасан в городе Дабс, взорвалась сегодня. Труба доставляла сырую нефть из скважин к блоку производства и выпуска", — сказал источник в компании.

По его словам, на месте работают бригады пожарных, которые пытаются потушить начавшийся пожар. "Открыто расследование для выяснения причин взрыва", — добавил он.

Версии произошедшего источник не выдвинул и не уточнил, как взрыв повлияет на работу месторождения.

118 просмотров


Темы:

Старости
Жизнь лучше, чем памятник после смерти
Жизнь лучше, чем памятник после смерти размышления публициста
Наша погода
Сегодня 31° / 15°
30 Май 24° / 16°
31 Май 28° / 18°
1 Июн 24° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9062 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Ураган в Москве: есть погибшие фото; видео
Взрыв на месторождении в Киркуке
Госсекретарь США прокатился на байке по Вашингтону фото
Армения засекретила боевые сводки из Карабаха
Иракские шииты прогнали ИГИЛ до сирийской границы
Кишинев готов к компромиссу по Приднестровью
В Версале проходит встреча Путина и Макрона обновлено; видео
Баварское шоссе закрыли из-за рассыпанных 9000 евро
Шульц обвинил Трампа в политическом шантаже
Певицу МакSим экстренно госпитализировали на отдыхе в Турции
В Беларуси ревнивая жена жестоко расправилась с азербайджанцем
Селевые потоки затопили Шеки фото; видео
В московском отеле нашли тела двух граждан КНДР
Эльмар Мамедъяров отправился в Колумбию
Вооруженное нападение на людей Лоту Гули
В НАСА решили впервые «потрогать» Солнце
В Греции разбился истребитель Mirage 2000
Forbes назвал самые дорогие бренды
Армения воспользуется проектом Баку-Тбилиси-Карс? мнения и оценки
Президент Сербии наградил Эльдара Гасанова
Армянских командиров уволили из-за утонувших солдат
Lexus начинает производство футуристических яхт
Модель Нигяр Талыбова в центре политического скандала в США
Россия не исключает падения цены на нефть до 40 долларов
Мужчину забили камнями за измену
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться