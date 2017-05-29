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Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль фото

 

Компания Rolls-Royce в единственном экземпляре выпустила уникальное купе Sweptail стоимостью около $13 млн. Об этом сообщают британские СМИ. На данный момент купе Sweptail является самым дорогим новым автомобилем в мире.

Автомобиль создавался по заказу конкретного покупателя, имя которого не раскрывается. Купе сконструировано по мотивам моделей Phantom I Round Door by Jonckheere 1925 года и трех автомобилей 1934 года. Заказчик хотел получить двухместное купе с панорамной крышей в стилистике Rolls-Royces того же периода. В компании отметили, что это самая большая и сложная в работе стеклянная крыша за всю историю мирового автопрома.

Полностью новый кузов стилизован под яхту. Спереди и сзади также установлены сделанные вручную из алюминия цифры 08. В компании не подтвердили информацию о стоимости модели в $12,8 млн, однако дали понять, что автомобиль «по-настоящему дорогостоящий».

 

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