Компания Rolls-Royce в единственном экземпляре выпустила уникальное купе Sweptail стоимостью около $13 млн. Об этом сообщают британские СМИ. На данный момент купе Sweptail является самым дорогим новым автомобилем в мире.

Автомобиль создавался по заказу конкретного покупателя, имя которого не раскрывается. Купе сконструировано по мотивам моделей Phantom I Round Door by Jonckheere 1925 года и трех автомобилей 1934 года. Заказчик хотел получить двухместное купе с панорамной крышей в стилистике Rolls-Royces того же периода. В компании отметили, что это самая большая и сложная в работе стеклянная крыша за всю историю мирового автопрома.

Полностью новый кузов стилизован под яхту. Спереди и сзади также установлены сделанные вручную из алюминия цифры 08. В компании не подтвердили информацию о стоимости модели в $12,8 млн, однако дали понять, что автомобиль «по-настоящему дорогостоящий».