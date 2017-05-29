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Трамп готовит масштабные кадровые перестановки в Белом доме Американские источники

 

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения масштабных кадровых перестановок в Белом доме, в числе которых возвращение на работу бывшего менеджера его предвыборной кампании Кори Левандовски. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News, передает ТАСС.

По данным его источников, Трамп обсуждал такую возможность с Левандовски до того, как отправился в свою первую заграничную поездку в этом месяце. Левандовски ушел с поста менеджера избирательной кампании республиканца в июне 2016 года. Газета The New York Times утверждала, что причиной стало то, что у Левандовски были слишком плохие отношения со многими представителями американских СМИ.

Кроме того, как отмечается в публикации, Трамп может вновь взять на работу бывшего первого заместителя менеджера своей предвыборной кампании Дэвида Босси. Американский лидер уже переговорил на эту тему и с ним.

Как отмечает телеканал, Трамп полагает, что его действующие помощники с трудом справляются с нападками демократов, касающимися приписываемых республиканцу и его окружению связей с РФ. По мнению американского лидера и руководителей его администрации, усилия демократов политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США.

На прошлой неделе фигурантом этого скандала стал советник и зять Трампа Джаред Кушнер. Газета The Washington Post сообщила о том, что он в конце прошлого года обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность использования защищенного канала дипломатической связи, чтобы окружение Трампа могло поддерживать контакты с Москвой, не опасаясь прослушивания со стороны американских спецслужб. После этого демократы предложили лишить Кушнера допуска к информации, представляющей государственную тайну.

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