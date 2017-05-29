Григорий Борисович Карасин — видный советский и российский дипломатический деятель. В настоящее время занимает должность статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 2014 году был назначен официальным представителем президента РФ при рассмотрении его обращения в Совет Федерации об использовании ВС РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране.

В беседе с haqqin.az Г.Б. Карасин высказал свое мнение о нынешнем состоянии и перспективах российско-азербайджанских отношений.

- Как дипломат, курирующий в российском МИД связи с бывшими советскими республиками, что бы вы сказали о нынешних отношениях Российской Федерации с Азербайджаном?

- Во-первых, позвольте поздравить дружественный азербайджанский народ с Днем Республики. Во-вторых, как вы знаете, в этом году мы отмечаем еще одну знаменательную дату, связанную с вашей страной, - 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.

Наши отношения на протяжении этих лет строились на основе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Не все в мире этому рады, есть попытки оспорить некоторые вещи, но тон, который задают лидеры наших стран - Владимир Владимирович и Ильхам Гейдарович, - имеет важное значение для наших взаимоотношений.

Владимир Путин и Ильхам Алиев регулярно встречаются, и это хорошая основа, чтобы двигаться дальше. Торговля у нас в силу объективных причин, к сожалению, немного снизилась. Но с точки зрения объемов она сохранилась. Думаю, преодолеем эти трудности.

- То есть можно с уверенностью сказать, что проблем между нашими странами нет?

- Проблемы, разумеется, могут быть в отношениях со всеми странами, но мы их решаем оперативно. Вот недавно возникли какие-то правовые проблемы с вашей диаспорской организацией, но все они исключительно в правовом поле.

В России более 260 диаспорских азербайджанских организаций, на федеральном уровне из них действуют четыре. Минюст России подал иск в Верховный суд на Всероссийский Азербайджанский конгресс (ВАК). Это обычная практика в России, и суд принял решение не в пользу ВАК.

Убежден, что все эти вопросы будут решены в правовом поле, и мы с Азербайджаном будем и дальше спокойно развивать отношения. Я не искал бы в этом какой-то заговор, какую-то работу лоббистских групп.

- Как проходят переговоры по правовому статусу Каспия?

- По Каспию мы недавно проводили встречу на уровне послов в Астрахани, и было отмечено, что российско-азербайджанское взаимодействие является в известном смысле наиболее здравым началом по определению статуса этого моря. Имеются, конечно, некоторые проблемы по согласованию Конвенции о правовом статусе Каспия, однако, думаю, мы продвинемся дальше.

- Что вы скажете о больной теме наших взаимоотношений – карабахском конфликте? В Азербайджане есть ожидания, что РФ как сопредседатель МГ ОБСЕ будет более активна в урегулировании этой проблемы.

- Карабахская проблема действительно серьезнейший узел довольно ожесточенных дискуссий в противостоянии на международной арене, но мы заинтересованы сдвинуть с места процесс и максимально способствовать, чтобы конфликт был урегулирован. Да, Россия является сопредседателем МГ ОБСЕ и активно в этой тройке работает. И как, если не ошибаюсь, в 2013 году, президенты трех стран-сопредседателей МГ ОБСЕ заявили, что они готовы содействовать мирному решению конфликта, но основная задача, чтобы достичь урегулирования конфликта, лежит на плечах президентов Азербайджана и Армении. Мы, со своей стороны, будем продолжать работать в этом направлении.

- Тем не менее нельзя сбрасывать со счетов факт, что Россия поставляет Армении различные виды вооружения, в частности, ракетные комплексы «Искандер». Не кажется ли вам, что таким образом Россия как страна-посредник нарушает баланс в регионе?

- Думаю, баланс незыблем. Мы поставляем оружие Армении, но также поставляем его Азербайджану. Учитывается, что, хотя Армения является нашим союзником по ОДКБ, существует и такое понятие, как ответственное отношение к поставкам, и думаю, это вполне свойственно поведению Российской Федерации.