СБУ обвинила «Яндекс» в передаче России персональных данных

Служба безопасности Украины на своем официальном сайте обвинила компанию «Яндекс» в передаче российскому руководству персональных данных украинских граждан, передает Gazeta.ru.

«Правоохранители установили, что менеджмент компании незаконно собирал, копил и передавал в Россию персональные данные украинских граждан. В частности, личные данные, род занятий, образ жизни, место жительства, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронные адреса и аккаунты в социальных сетях», — говорится в тексте официального сообщения.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники компании также собирали данные о сотрудниках правоохранительных органов Украины и чиновниках. Серверное оборудование и документацию компании планируется направить на экспертизу.