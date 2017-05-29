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Кто хочет учиться в Турции? передовой вуз зовет азербайджанцев

Автор: Джейхун Наджафов, собкор, Стамбул 

Стамбульский университет İstinye Üniversitesi (İSÜ) предоставляет азербайджанским абитуриентам и их родителям уникальную возможность. Haqqin.az убедился в этом воочию, ознакомившись с деятельностью университета. Эксклюзивный представитель İSÜ в Азербайджане - Центр обучения за рубежом AzerEDU - организовал ознакомительную поездку в это турецкое учебное заведение, включающее в себя ультрасовременные учебные кампусы, научно-исследовательский институт, более 30 клиник по всей Турции. Университет создан на базе холдинга MLPCare Group, куда входят клиники Liv Hospital, Medical Park и VM Medical Park.

В университете есть широкий перечень факультетов: от управления бизнесом, банковского и страхового дела до торговли, менеджмента, архитектуры, строительства, авиации, социальных наук, администрирования, пищевой промышленности и пр. Однако ведущей сферой этого вуза является сектор охраны здоровья, который включает факультеты диетологии, акушерства и гинекологии, фармации, физиотерапии, экстренной помощи, стоматологии и т.д.

Студенты из 17 стран Европы и Азии учатся и живут в трех огромных комфортных кампусах. Там же спортивные комплексы, библиотеки, кафе. Очень важная деталь - каждый студент получает от университета бесплатную медицинскую страховку на все время обучения в İSÜ. Парни и девушки проживают в разных кампусах, которые обеспечены надежной охраной.

Особенностью İSÜ является то, что будущий врач, показавший хорошие результаты в период обучения, может трудоустроиться в одной из клиник MLPCare Group. Учиться, а затем работать в одной из престижнейших клиник Турции - предложение более чем заманчивое.

Очень интересна сама система подготовки врачей. Тут студенты не учат медицину, а живут медициной. Первокурсник надевает халат, фонендоскоп и к его услугам лаборатории, операционные, родильные, реанимационные отделения, симуляторы, муляжи, есть и реальная клиническая работа. Организована безупречная система подготовки высококлассных специалистов.

Теперь что касается больниц, в которых проходят практику студенты: они рассчитаны на любые социальные слои населения. Тут все получают квалифицированную медицинскую помощь.

В арсенале есть даже клиники, полностью отвечающие требованиям пятизвездочного отеля: фешенебельные палаты, уютные фойе с напитками и фруктами. Есть и президентская VİP-палата. Кроме собственных кадров İSÜ привлекает лучших специалистов из других стран. Университет стремится войти в двадцатку лучших учебных учреждений мира, поэтому в недрах лабораторий работают над современными разработками: методы лечения стволовыми клетками, тканевой инженерии новых медицинских препаратов.

Профессор Эрдал Карагез заведует центром, который занимается исследованием лечения стволовыми клетками онкологических, нервных заболеваний и тканевой инженерии на молекулярном уровне. Уже поданы заявки на патент на ряд медицинских препаратов.

Университет предлагает студентам из Азербайджана и других стран лучшие условия, чем даже для граждан Турции. Имидж международного учреждения обязывает предлагать гибкую систему оплаты для иностранных студентов. Кстати, в университете имеются возможности для студентов подзаработать тут же, в самом вузе. Например, в кафе и других объектах, что позволит заработать деньги на карманные расходы.

Преподавание ведется в просторных и светлых аудиториях. Особая гордость университета - богатые литературой и комфортные библиотеки.

«Мы уделяем особое внимание сотрудничеству с Азербайджаном. Так как у нас преподавание ведется на турецком языке, то у азербайджанских студентов не будет особой языковой проблемы. При этом у нас есть и курсы турецкого языка. Уверен, что азербайджанские студенты без проблем и очень быстро адаптируются к Стамбулу», - сказал в интервью haqqin.az ректор İSÜ Мелих Булу.

Он отметил, что студенты получают не только научные знания, но и навыки лидерства. Одновременно с получением образования студенты формируют и личностные качества, становясь успешными в социальной среде. За плечами университета 25-летний опыт MLPCare Group.

Как же попасть азербайджанским выпускникам в İSÜ? Надо просто обратиться к представителю İSÜ в Азербайджане - компанию AzerEDU (azeredu.com), сотрудники которой бесплатно помогут организовать подачу документов и дадут все необходимые документы.

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