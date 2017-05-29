Армения и Кипр договорились о военном сотрудничестве

Армения и Кипр подписали соглашение о программе военного сотрудничества и договорились об обмене и защите секретной информации. Соглашения были подписаны в ходе визита министра обороны Армении Вигена Саркисяна на Кипр, сообщает in-cyprus.com.

За переговорами между министрами обороны Армении и Кипра Вигеном Саркисяном и Христофоросом Фокаидесом последовала встреча в расширенном составе.

Саркисяна также примет президент Кипра Никос Анастасиадис.

Кроме того, министр проведет встречи с председателем Палаты представителей Димитрисом Силлурисом, главой МИД Иоаннисом Касулидесом и епископом Кипрской православной церкви Хризостом II.