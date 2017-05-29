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Президент Хорватии предсказала Европе еще 200 миллионов мигрантов

 

В ближайшие годы в Европу могут прибыть до 200 миллионов беженцев. Такой прогноз сделала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в интервью братиславскому интернет-порталу Teraz. Цитаты приводит РИА Новости.

«Мы не можем остановить миграцию, она существовала всегда», — считает президент. Она сообщила, что согласно данным исследователей, в ближайшие годы в Европу могут прибыть до 200 миллионов человек. «Но у нас нет возможностей для того, чтобы принять их всех», — считает она. По ее мнению, необходимо бороться с причинами, вызывающими миграцию, с помощью модели 3D (development, diplomacy, defence — развитие, дипломатия, защита).

Грабар-Китарович заявила, что Хорватия заинтересована в скорейшем установлении порядка и контроля на южных границах Евросоюза, так как около 90 процентов гостей прибывают в республику по международным автотрассам. Туризм при этом является важной статьей доходов для страны: на него приходится около пятой части ВВП. Идеальным решением было бы вступление страны в Шенгенн, однако это невозможно сделать быстро из-за ряда формальностей. Сейчас ведется работа по их устранению.

«Большинство среди мигрантов составляют мужчины в возрасте 16-18 лет без семей. Ясно, что речь в данном случае идет об экономических беженцах, у которых нет никакого права на получение убежища в Европе. Допуская их проход по нашим странам далее на Запад, мы фактически поддерживали бы нелегальную торговлю людьми», — считает президент Хорватии.

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