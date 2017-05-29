Путин и Макрон договорились о геях в Чечне

Президент Франции Эммануэль Макрон договорился с Владимиром Путиным вместе отслеживать ситуацию с геями в Чечне. Об этом заявил французский лидер во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой России, передает «Интерфакс».

«Мы говорили об ЛГБТ в Чечне, а также об НКО в России. Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе», — подчеркнул Макрон .

В начале мая канцлер Германии Ангела Меркель попросила Путина вмешаться в ситуацию с преследованием геев в Чечне. «Также я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с геями в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств», — заявила Меркель.