Андрей Караулов: «Ни один журналист не записался к убийце Путина в Баку»

«За кадром журналиста остаются даже покушения на человека. Мы не знаем ничего о шести покушениях на Путина. Ничего! Об одном из покушений в «Моменте истины» рассказывали президент Азербайджана Гейдар Алиев и руководитель КГБ Азербайджана Намик Абасов», - рассказывает в интервью газете «Аргументы и факты» создатель и ведущий популярной в России телепередачи «Момент истины» Андрей Караулов.

А.Караулов продолжает свой увлекательный рассказ: «Баку. 2002 год. Показывают бомбу, которой киллер должен был убить Путина. Киллер жив. У него пожизненное, он в лагере. Он готов дать интервью. Но ни один российский журналист, включая газету «Аргументы недели», не записался до сих пор на интервью с убийцей. Он должен был подойти вплотную и взорвать себя вместе с Путиным.

Убийца и сейчас отбывает срок в 42 километрах от Баку. И никто не спросил у парня: «Расскажи, кто тебе приказал убить президента Российской Федерации?». Это как, объясни. Ни одной заявки на интервью».