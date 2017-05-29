Путин о визите Ле Пен в Москву

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова принять любого человека. Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен просила об этом, и у властей РФ не было оснований отказать ей. Глава государства сказал об этом по итогам своей встречи в Версале с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

— Марин Ле Пен не в первый раз в Москву приезжала, — отметил Владимир Путин. — Мы готовы принять любого человека. Всегда. Если Ле Пен попросила о встрече, почему должны отказывать? Тем более что она публично всегда занимала позицию на развитие отношений с нашей страной.

Президент РФ сказал, что это вовсе не означает, что Москва пыталась повлиять на выборы лидера Франции.