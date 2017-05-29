Президент Молдавии Игорь Додон назвал высылку из страны пяти российских дипломатов провокацией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Хочу заявить, что глубоко возмущен данным недружественным шагом со стороны представителей молдавской дипломатии и осуждаю его самым категоричным образом», — заявил Додон.

Он добавил, что считает высылку дипломатов возмутительным жестом в отношении «нашего стратегического партнера Российской Федерации».

«Это, скорее всего, сделано по заказу с Запада, может даже из-за океана, со стороны тех, кто обеспокоен тем, что между президентурой и Кремлем наконец-то был достигнут конструктивный и эффективный диалог», — предположил молдавский лидер.

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Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдавии, сообщили местные СМИ.

"Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов", — сообщил телеканал Publika со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Анну Самсон.