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Власти Филиппин: Бои на Марави подходят к концу

 

Столкновения между правительственными войсками и боевиками в городе Марави на острове Минданао уже унесли жизни не менее 98 человек. Бои уже подходят к концу. Об этом заявил официальный представитель вооруженных сил Филиппин Реституто Падилья, передает Синьхуа.

На совместной пресс-конференции вооруженных сил и правительства страны Падилья сообщил, что помимо отдельных районов, филиппинская армия уже почти полностью взяла город Марави под свой контроль. В настоящее время все еще необходимо нанести авиаудары по отдельным районам города для полной зачистки от боевиков. Предполагается, что военные действия вскоре завершатся.

Официальный представитель президента Филиппин Эрнесто Абелла на брифинге отметил, что на данный момент 18 военнослужащих и полицейских погибли в ходе боев, жертвами столкновений стали 19 мирных жителей, со стороны экстремистских группировок был убит 61 боевик. В результате продолжительных столкновений около 60 тыс. горожан покинули свои дома.

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Филиппин Эдуардо Ано заявил, что согласно полученной армией достоверной информации, боевики террористических группировок «Мауте» и «Абу Сайяф» планировали поджечь город Марави во время Рамадана, но военная операция правительственных подразделений 23 мая сорвала их попытку.

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