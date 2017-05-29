Захарова: «В Молдавии сложилась парадоксальная ситуация»

Ситуация с высылкой российских дипломатов из Молдавии демонстрирует развитие ситуации в этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии», — сказала представитель ведомства.

Захарова признала, что посольство России в Кишиневе получило ноту МИД Молдавии об объявлении нескольких российских дипломатов персонами нон грата.