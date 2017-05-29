Подписаться на уведомления
 

Захарова: «В Молдавии сложилась парадоксальная ситуация»

 

Ситуация с высылкой российских дипломатов из Молдавии демонстрирует развитие ситуации в этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Ситуация парадоксальная, но показательная — очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии», — сказала представитель ведомства.

Захарова признала, что посольство России в Кишиневе получило ноту МИД Молдавии об объявлении нескольких российских дипломатов персонами нон грата.

736 просмотров


Темы:

Старости
Жизнь лучше, чем памятник после смерти
Жизнь лучше, чем памятник после смерти размышления публициста
Наша погода
Сегодня 31° / 15°
30 Май 25° / 16°
31 Май 28° / 18°
1 Июн 23° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9062 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Маргвелашвили: Членство Грузии сделает НАТО сильнее
Захарова: «В Молдавии сложилась парадоксальная ситуация»
В Германии священника заменили роботом
Стал известен новый главный тренер “Барселоны”
Власти Филиппин: Бои на Марави подходят к концу
Макрон призвал не допустить распада Сирии
Арестован гольфист Тайгер Вудс
Кризис в Молдавии: МИД отказался подчиняться президенту обновлено
Путин о визите Ле Пен в Москву
Андрей Караулов: «Ни один журналист не записался к убийце Путина в Баку»
Ильхам Алиев позвонил Роухани обновлено
Путин и Макрон договорились о геях в Чечне
Президент Хорватии предсказала Европе еще 200 миллионов мигрантов
Армения и Кипр договорились о военном сотрудничестве
Кто хочет учиться в Турции? передовой вуз зовет азербайджанцев
СБУ обвинила «Яндекс» в передаче России персональных данных
Замминистра МИД России: «Задача карабахского урегулирования на плечах И.Алиева и С.Саргсяна» эксклюзив
Трамп готовит масштабные кадровые перестановки в Белом доме Американские источники
Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль фото
Ураган в Москве: 11 погибших и десятки пострадавших фото; видео; обновлено 19:30
Взрыв на месторождении в Киркуке
Госсекретарь США прокатился на байке по Вашингтону фото
Армения засекретила боевые сводки из Карабаха
Иракские шииты прогнали ИГИЛ до сирийской границы
Кишинев готов к компромиссу по Приднестровью
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться