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Маргвелашвили: Членство Грузии сделает НАТО сильнее

 

«Мы терпеливо ожидаем того дня, когда альянс решит стать еще сильнее принятием в свои ряды Грузии», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая на весенней сессии ПА НАТО, которая проходила 29 мая в Тбилиси.

Он заострил внимание на сложившейся в регионе ситуации, взаимоотношениях между НАТО и Грузией, и роли Грузии в деле защиты стабильности и безопасности в мире.

По оценке Георгия Маргвелашвили, сегодня в регионе очень сложная ситуация, а перед Грузией стоят вызовы, связанные со стабильностью страны, уровнем жизни и быта населения, которые создают угрозу утвержденным цивилизованным миром ценностям. Президент Грузии подчеркнул важность координированного ответа на все вызовы, которые стоят перед альянсом, его членами и партнерами.

«Грузия — действительно ответственный участник этого процесса. Этот ответственный подход к глобальному миру наша страна проявила примерно 20 лет назад. Уже 26 лет, как восстановлена наша безопасность, и после того, как реально были созданы и усилены Вооруженные силы Грузии, мы всегда стоим рядом с нашими союзниками и защищаем глобальную стабильность», — напомнил Маргвелашвили.

В заключение он выразил надежду, что день, когда Грузия будет принята в НАТО, наступит скоро, и что до этого дня страна дойдет с миром и твердостью, а альянс после вступления в него Грузии станет еще сильнее, устойчивее и тверже.

Напомним, что с 26 по 29 мая в Грузии проходила весенняя сессия ПА НАТО.

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Маргвелашвили: Членство Грузии сделает НАТО сильнее
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