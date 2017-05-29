Меркель опять намекнула на расхождения с США

Отношения Германии с США имеют для Европы «первостепенное значение» и опираются на фундамент совместных ценностей и интересов. Вашингтон и Берлин будут в перспективе, «безусловно», оставаться тесными партнерами.

Тем не менее, ЕС следует не бояться брать ответственность за свои решения, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

В выступлении на Совете по устойчивому развитию в Берлине она тем самым подтвердила тональность своего высказывания, сделанного через день после саммита G7. «Мы также осознаем, что мы, европейцы, действительно должны взять свою судьбу в свои руки», — сказала Меркель.

Если страны ЕС выступят единым фронтом и не будут отказываться от ответственности, они смогут справиться с любой задачей, подчеркнула она.