Набиуллина назвала главные риски российской экономики

Основным вызовом для российской экономики в ближайшие несколько лет является замедление темпов глобального экономического роста. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости. По ее словам, свою роль сыграет отсутствие в мире явных локомотивов роста, которые бы предъявляли спрос на сырьевые товары из России.

«Раньше эту роль играл Китай, но теперь экономический рост в нем замедлился и меняет свое качество — это рост за счет потребления, а не экспорта или инвестиций, и скорее всего, этот рост будет более энергоэффективным», — отметила Набиуллина.

Кроме того, негативное влияние могут оказать риски волатильности на глобальных финансовых рынках, которые будут повышаться по мере выхода США и еврозоны из политики количественного смягчения.

Из внутренних вызовов она назвала низкий потенциал роста за счет использования имеющихся ресурсов и мощностей. По словам Набиуллиной, загрузка производственных мощностей сейчас близка к историческому максимуму.