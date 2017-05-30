Дело старшего лейтенанта Франко А., подозреваемого в террористической деятельности и арестованного 26 апреля в баварском городе Хаммельбург, где располагается пехотное училище армии ФРГ, еще раз показывает, что нацистская идеология в немецкой армии представляет собой структурную проблему. Понятно, что это дело, о котором сообщала международная пресса, затмевает многие другие подобные инциденты. Перед министром обороны Урсулой фон дер Лейен возникла острая необходимость дать разъяснения по этому поводу, и ради этого она даже отменила в начале мая официальный визит в США. Тем не менее, ее публичные заявления являются лишь полуправдой. Некоторые менее известные факты прошлого демонстрируют это дело совсем в другом свете.

Террорист на государственной службе?

Старший лейтенант Франко А. служил в 291-м егерском батальоне немецко-французской бригады в Илькирхе. В течение многих лет он жил двойной жизнью, точнее даже тройной. Он был хорошим и незначительным офицером немецких вооруженных сил, зарегистрированным под чужим именем беженцем, просящим о предоставлении политического убежища, а также человеком, разделяющим крайне правые взгляды. И, по-видимому, все это время он также планировал террористический акт. Франко А. нанес удар почти три месяца назад. Он спрятал ружье в туалете в аэропорту Вены. Пытаясь достать это оружие из тайника, он был задержан 3 февраля, а его отпечатки пальцев были взяты полицией. Австрийские полицейские установили: отпечатки пальцев подозреваемого были зарегистрированы в Германии, а именно, как у беженца из Сирии.

Однако этот человек не выглядел беженцем из страны, в которой пылает гражданская война. Наконец, Федеральное управление уголовной полиции Германии было проинформировано об инциденте. Дальнейшее расследование доказало: этот человек являлся 28-летним старшим лейтенантом вооруженных сил ФРГ. Прокуратура Франкфурта выдала ордер на арест этого военнослужащего из-за подозрения в подготовке акта насилия, могущего нанести вред государству, и из-за нарушения закона об оружии. Расследование быстро показало, что на протяжении многих лет у Бундесвера уже были доказательства о расистских взглядах Франко А. Однако ответственные официальные лица ничего не предпринимали. Преподаватели офицерских курсов, на которых учился Франко А., классифицировали его магистерскую работу в 2014 году как экстремистскую. Только спустя более двух недель после ареста Франко А., в связи с общественным давлением Бундесвер начал дисциплинарное разбирательство в отношении двух начальников, которые не заявили о расистских пристрастиях Франко А.

В ходе расследования в отношении Франко А., в двух казармах были обнаружены различные книги мемуаров о 2-й мировой войне. После этого начальник штаба Бундесвера приказал обыскать все казармы и здания вооруженных сил. Несмотря на это публичное объявление, был все же найден 41 предмет, имеющий отношение к вооруженным силам нацистской Германии. Остается только гадать, сколько сомнительных объектов было изъято до официального обыска.

После ареста подозреваемого в терроризме Франко А., министр обороны Урсула фон дер Лейен (ХДС) заявила: «У германской армии есть проблема с позицией, и в ней явно наблюдается слабость руководства на разных уровнях». Эта, по существу, правильная критика привела к тому, что министра подвергли жесткой критике немецкая армия и политические оппоненты, а под общественным давлением средств массовой информации ей пришлось отступить и выразить сожаление, что она не высказала свою критику на фоне достижений немецкой армии.

Кроме того, она действовала и выступала так, будто сомнительные действия Бундесвера, связанные с Вермахтом и нацистами, были для нее новостью. Во время интервью СМИ, министр обороны попросила поддержки для начинающегося в армии процесса. «Процесс, начатый сейчас, требует мужества и терпения. Теперь мы должны поддерживать этот процесс всеми силами, все вместе, от генерала до рекрута. Ведь на кону доброе имя нашей немецкой армии», – заявила фон дер Лейен. Вооруженные силы обучают людей использованию оружия, что «заставляет нас отнестись к этой проблеме со всей серьезностью». Помимо прочего, она потребовала переименования казарм, которые носят имена офицеров Вермахта.

На примере Казарм имени Лента, можно ясно увидеть, что уже с давних пор министерство обороны, а также министр не знают и не хотят действовать в этом вопросе. Этим казармам в северной Германии в 1964 году было присвоено имя Хельмута Лента. Ночной летчик-асс Хельмут Лент был легендарной фигурой для национал-социалистической пропаганды. В общем счете он сбил 110 самолетов и был награжден самыми высокими наградами Вермахта. Еще ему было посмертно присвоено звание полковника. Его начальником в Люфтваффе был Йозеф Каммхубер, который в послевоенной Германии достиг поста начальника штаба ВВС, и именно он стал инициатором присвоения казармам имени Лента.

50 лет спустя, в 2014 году, министерство обороны дало указание проверить, могут ли казармы носить имя Лента. Уже в начале 2006 года, улица Лента, располагающаяся вдоль других казарм в Фюрстенфельдбрюке была переименована из-за проблемного прошлого Хельмута Лента. Прошло еще восемь лет, пока министерство обороны снова не начало разбирательства в связи с именем Лента. Тем не менее, министерство передало вопрос об изменении названия на рассмотрение местного руководства, и после более чем двухлетнего обсуждения было принято решение сохранить Казармы имени Лента. Несколько дней спустя мы услышали искреннее заявление министра обороны о том, что по ее мнению больше не стоит присваивать подобных имен военным объектам.

Служба военной контрразведки расследует - назначили лису охранять гусей?

Если речь идет о правом экстремизме в немецкой армии, то в первую очередь за это отвечает Служба военной контрразведки (MAD, Militärischer Abschirmdienst). В настоящее время MAD расследует 275 дел, связанных с подозрениями в праворадикальных взглядах. 53 из них были инициированы в 2017 году, а 143 – в 2016 году. Значит, в 79 случаях уже более года расследование проходит без какого-либо окончательного заключения. В делах о расследовании возможного участия военнослужащих в террористической деятельности, Мюнхенский университет вооруженных сил также находится в центре внимания. Теперь у этого университета есть большая проблема. В этом военном ВУЗе может существовать многолетняя радикально правая сеть.

В комитете по национальной обороне появилась информация о том, что MAD проверяет, являются ли четверо студентов правыми экстремистами. Главное, MAD должна определить, имели ли эти студенты контакт со старшим лейтенантом Франко А., подозреваемым в терроризме, или его предполагаемым сообщником Максимилианом Т., который учился в университете. Нельзя всегда доверять тому, что MAD в своей деятельности руководствуется строго демократическими ценностями. Это можно доказать на основании фактов, относящихся к делу террориста из Национал-социалистического подполья (нем. Nationalsozialistischer Untergrund, NSU) Уве Мундлоса.

Только в сентябре 2012 года стало известно, что папка с делом Уве Мундлоса была сокрыта MAD с марта 2012 года. В то время MAD выступала с противоречивыми сообщениями о том, что они пытались в 1995 году завербовать ставшего впоследствии террористом NSU Уве Мундлоса в качестве двойного агента. Однако глава MAD Ульрих Биркенхайер заявил, что вообще не предпринимал никаких попыток вербовки. Служба хотела сперва понять, насколько глубоко Мундлос был вовлечен в правоэкстремистскую деятельность.

Несмотря на его крайне правые взгляды, вполне однозначно доказываемые в то время, Мундлос с 1 апреля 1994 года по 31 марта 1995 года проходил воинскую службу в тюрингских казармах. Информация о Мундлосе была заключена в папке, которую MAD передала нескольким региональным органам секретной полиции, а позже уничтожила. Однако, по крайней мере, саксонское отделение сохранило свою копию дела. Это стало известно в марте 2012 года, когда региональная служба подала запрос в Секретную службу вооруженных сил о разрешении передать эти документы в комитет по расследованию деятельности NSU и другие заинтересованные органы.

Однако депутаты парламентского комитета по расследованию узнали об этих документах только в сентябре 2012 года. Все фракции комитета по расследованию выдвинули серьезные обвинения в адрес MAD. «MAD мне солгала», - заявила член комитета Петра Пау (Die Linke). Если даже комиссия по расследованию парламента не получает всестороннюю информацию со стороны MAD, существует, вероятно, больше идеологических проблем в армии, чем об этом может узнать общественность. Видимо, лица, принимающие решения, не хотят видеть проблем в немецкой армии. И подобная ситуации существует не только в Германии.

Нацистские приспешники в качестве строителей бундесвера и НАТО!

После Второй мировой войны около 2 тысяч бывших офицеров германских вооруженных сил и Ваффен-СС начали формирование секретной армии, насчитывающей около 40 тысяч человек. Это началось с 1949 года за спиной федерального правительства и общественного мнения. Как стало ясно из опубликованных документов Федеральной разведывательной службы (BND), тогдашний федеральный канцлер Конрад Аденауэр знал об этом и негласно поощрял такую деятельность. Главным организатором был Альберт Шнец, который впоследствии станет первым генеральным инспектором Бундесвера.

Оружие для секретной армии в случае чрезвычайной ситуации должно было быть обеспечено из запасов полиции особого назначения. Сеть Шнеца также обсуждала с различными предприятиями возможность пожертвований, а с транспортными агентствами возможность предоставления транспортных средств. Он также создал так называемый оборонительный аппарат, который шпионил за якобы или действительно левыми гражданами, а также политиками, такими как лидер фракции СПД Фриц Эрлер. Не позднее 1951 года Аденауэр узнал о войсках Шнеца и поручил организации Гелена – предтече Федеральной разведывательной службы – «присматривать и наблюдать» за теневой армией. Упомянутая нами разведывательная организация была создана по инициативе США Рейнхардом Геленом, бывшим генерал-майором Вермахта. Многим военным преступникам и эсесовцам удалось беспрепятственно и безнаказанно продолжить службу в организации Гелена, а затем в Федеральной разведывательной службе, несмотря на свою нацистскую карьеру. Так что, Адэнауэр поручил нацисту взять под контроль еще одного нациста или, образно выражаясь, «назначил лису охранять гусей». Из документов BND мало что можно узнать о более поздней истории теневой армии. Некоторые из ее членов позже перешли служить в Бундесвер, основанный в 1955 году, В том числе многие бывшие высокопоставленные военачальники Вермахта.

Среди них, первый генеральный инспектор Бундесвера, а затем председатель военного комитета НАТО, Адольф Хойзингер, командующий объединенными сухопутными войсками НАТО в Центральной Европе (1957-63) Ханс Шпайдел, а также сам Альберт Шнец. В 1955 году федеральное правительство официально основало немецкие вооруженные силы – Бундесвер. В том же году ФРГ вступила в НАТО. Преобладающее большинство новых офицеров Бундесвера уже служило прежде в вооруженных силах нацистского государства. Несколько сотен были даже членами Ваффен-СС.

• Адольф Хойзингер, первый генеральный инспектор Бундесвера, принимал участие во 2-й мировой войне в стратегическом планировании операций Вермахта против Советского Союза на восточном фронте. С 1942 года Хойзингер отвечал за так называемую партизанскую борьбу в районах, контролируемых вооруженными силами Гитлера. В связи с этим части вооруженных сил и групп СС опустошали обширные участки территории. Немецкие солдаты наугад убивали гражданских лиц и облегчали систематическое уничтожение еврейского населения в районах, оккупированных гитлеровскими войсками. Вплоть до конца войны Хойзингер служил в Вермахте. Несмотря на усилия Советского Союза, он никогда не был арестован и так и не предстал перед судом за свои военные преступления.

• Второй генеральный инспектор Бундесвера Фридрих Фёрч был в 1950 году приговорен советскими судебными органами к 25 годам принудительного труда в связи с военными преступлениями. Войска под его командованием уничтожали города Псков, Новгород и Ленинград, а также исторические и художественные памятники в городах Гатчина, Петергоф, Павловск и Пушкин. Будучи в Москве в 1955 году, федеральный канцлер Аденауэр добился его досрочного освобождения.

• Хайнц Треттнер, в 1956 году вступил в Бундесвер в качестве генерал-майора и до 1959 года был руководителем отдела материально-технического снабжения в штаб-квартире Европейского НАТО (Верховное главнокомандование ОВС НАТО в Европе). С 1964 года – третий генеральный инспектор Бундесвера. Он был высокопоставленным офицером вооруженных сил Гитлера.

Немецкой армией долгое время руководили люди, которые во время Второй мировой войны активно участвовали в политике национал-социалистического государства, связанной с агрессией и разрушением, а также участвовали в многочисленных военных преступлениях. Их прошлое, судя по всему, также не представляло собой проблему при занятии управленческих должностей в НАТО. Однако это еще не все: во время холодной войны НАТО, ЦРУ, британская МИ-6 и другие европейские секретные службы поддерживали полувоенные секретные организации в Западной Европе под кодовым наименованием «Гладио».

В июне 1948 года американский президент Трумэн одобрил многомиллионную программу Совета национальной безопасности для финансирования скрытых организаций в Европе. Они должны были вести партизанскую войну в случае оккупации со стороны СССР. Однако члены этих секретных организаций, по-видимому, также совершали и правоэкстремистские террористические акты. Использование военных взрывных устройств указывает на это. В конце 1950-х годов было завершено формирование «Гладио», однако советского нападения так и не произошло. Более поздняя история этих секретных структур неизвестна широкой общественности. В 1990 году тогдашний премьер-министр Италии Джулио Андреотти публично признал, что «Гладио» существует во всех европейских странах. Чтобы не допустить более широкой утечки этой истории, многие факты не упоминались. Во всяком случае, нет никаких сомнений в наличии многочисленных правых экстремистов в военных структурах западноевропейских стран.