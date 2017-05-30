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НАТО просит Кремль разрешить Грузии уйти от нее подальше

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Закончившаяся только что 29 мая в Тбилиси весенняя сессия ПА НАТО может стать поворотным событием в истории Грузии. Правда, вопрос членства Грузии в Атлантическом альянсе в повестке дня сессии не значился, но в кулуарах только об этом и было разговоров. Возможно, толчок этим разговорам дал тот факт, что Грузия стала пятой по счету страной, которая не являясь членом альянса, провела подобное мероприятие.

До этой южнокавказской республики сессии состоялись в Венгрии,  Румынии, Литве и Болгарии, после чего все они стали членами альянса.

Собственно, тон вокруг предстоящего вхождения Грузии в НАТО задала руководитель делегации альянса на сессии заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер. 

«У Грузии есть все механизмы для подготовки к членству в НАТО, но многое еще предстоит сделать», - заявила она по первому каналу грузинского Общественного телевидения. Высокопоставленный представитель альянса в качестве особых заслуг лоббируемой страны напомнила, что «Грузия много лет тесно работает с миссией НАТО в Афганистане». В заключение Р. Геттемюллер призвала участников сессии сделать все, чтобы Грузия как можно быстрее соответствовала критериям для вступления в Атлантический альянс.

Все бы ничего, да участники закулисных дискуссий по поводу столь важной новости так и не нашли ответа на вопрос о том, как быть в связи с реализацией натовского проекта с бывшими грузинскими автономиями - Абхазией и Южной Осетией. Тут пришла новость, что ПА НАТО призвала Россию отозвать признание независимости «оккупированных регионов Грузии» – Абхазии и Южной Осетии, и вывести оттуда войска. Теперь в Тбилиси ждут ответа Москвы. Получается, шлагбаум перед воротами НАТО, как ни крути, должна поднять Москва…

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