Крупнейший банк США заподозрили в поддержке Мадуро

Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес обвинил американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. в поддержке режима Николаса Мадуро путем покупки облигаций страны.

Ранее стало известно, что Goldman Sachs приобрел облигации эмитентов Венесуэлы примерно на 2,8 миллиарда долларов, надеясь серьезно заработать на их росте в случае изменений в правительстве страны.

"Меня беспокоит и возмущает, что Goldman Sachs решил заключить сделку по покупке облигаций с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, что означает предоставление финансовой помощи его авторитарному режиму, систематически нарушающему права человека", — говорится в опубликованном в интернете тексте письма Борхеса на имя главы банка Ллойда Бланкфейна.