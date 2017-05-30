Подписаться на уведомления
 

Крупнейший банк США заподозрили в поддержке Мадуро

 

Глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес обвинил американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. в поддержке режима Николаса Мадуро путем покупки облигаций страны.

Ранее стало известно, что Goldman Sachs приобрел облигации эмитентов Венесуэлы примерно на 2,8 миллиарда долларов, надеясь серьезно заработать на их росте в случае изменений в правительстве страны.

"Меня беспокоит и возмущает, что Goldman Sachs решил заключить сделку по покупке облигаций с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, что означает предоставление финансовой помощи его авторитарному режиму, систематически нарушающему права человека", — говорится в опубликованном в интернете тексте письма Борхеса на имя главы банка Ллойда Бланкфейна.

308 просмотров


Темы:

Старости
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Масштабная спецоперация на азербайджано-российской границе
Наша погода
Сегодня 24° / 17°
31 Май 28° / 18°
1 Июн 24° / 18°
2 Июн 26° / 18°

Наши деньги
1 USD   =   1.702 AZN
1 EUR   =   1.9062 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Меркель вырывает из рук Трампа мировое лидерство наш комментарий
В Британии тигр убил работницу зоопарка
В Турции убит главред газеты
Принцесса оглушила бельгийского премьера выстрелом из пистолета
Воруют, как и танцуют, все наша аналитика
Крупнейший банк США заподозрили в поддержке Мадуро
НАТО просит Кремль разрешить Грузии уйти от нее подальше
Германскую армию охватила нацистская идеология haqqin.az из Берлина
Набиуллина назвала главные риски российской экономики
Египет бомбит территорию Ливии
В Тунисе уничтожили главаря ИГИЛ
Меркель опять намекнула на расхождения с США
В Самаре выпал снег
В Минске обсудили военное сотрудничество с Азербайджаном
Маргвелашвили: Членство Грузии сделает НАТО сильнее
Захарова: «В Молдавии сложилась парадоксальная ситуация»
В Германии священника заменили роботом
Стал известен новый главный тренер “Барселоны”
Власти Филиппин: Бои на Марави подходят к концу
Макрон призвал не допустить распада Сирии
Арестован гольфист Тайгер Вудс
Кризис в Молдавии: МИД отказался подчиняться президенту обновлено
Путин о визите Ле Пен в Москву
Андрей Караулов: «Ни один журналист не записался к убийце Путина в Баку»
Ильхам Алиев позвонил Роухани обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться