Социализм ХХI века забросали Puputov. Что это такое? Ставить русское значение этого слова мы сочли неудобным. Так что – все по порядку. Когда-то известный российский документалист Роман Кармен назвал Латинскую Америку «пылающим континентом». Он имел в виду огонь революционных движений, зажженный кубинскими барбудос, который перекинулся на континент. Сейчас Латинская Америка вновь пылает, но уже по-другому поводу. В ее крупнейшей стране - Бразилии - занялось пламя борьбы со всепоглощающей коррупцией, которой оказались поражены и левые, и правые, и центристы, и президентский дворец и здание Конгресса. А в соседней Венесуэле началась революция против самих революционеров, развернувших в своей стране знамена строительства «социализма ХХI века».

Валят и этого президента

Пока в Соединенных Штатах набирает силу дискуссия о том, следует ли подвергать импичменту президента Трампа за его предполагаемое препятствование правосудию в деле расследования связей с Россией в Бразилии, похоже, уже начались приготовления к импичменту ее нынешнего лидера Мишела Темера. И если он досрочно уйдет в отставку, то Бразилия поставит некий мировой рекорд - в ней два президента будут подвержены импичменту в течение одного года.

Напомню читателям haqqin.az, как было дело. В августе прошлого года по решению Конгресса была смещена некогда популярная Дилма Руссефф, лидер правящей тогда левой Партии трудящихся. Ей вменили в вину нелегальное расходование государственных средств во время избирательной кампании и другие серьезные проступки. Процесс импичмента инициировал спикер нижней палаты парламента Эдуарду Кунья, смертельный враг Руссефф.

Но пока Конгресс разбирался с президентом, на скамье подсудимых оказался сам Кунья. Выяснилось, что он брал крупные взятки от государственной компании Petrobras и скрывал информацию о своих банковских счетах за границей. Кунью приговорили к 15 годам тюрьмы, где сейчас он и отсиживает свой срок.

Но на этом история не закончилась. Сейчас в руках бразильского правосудия оказалось некая тайно сделанная аудиозапись. На ней нынешний президент страны пытается подкупить Кунью, чтобы тот держал рот на замке и не выдавал самого Темера, у которого, оказывается тоже рыльце в пушку - и взятки получал от той же компании Petrobras и нелегально отмывал полученные «гонорары».

Получается, что Темер, которого никто не избирал, автоматически заступил на пост президента как бывший «вице» Руссефф - такой же преступник, и теперь должен с позором уйти. Это с точки зрения закона. А в глазах простых бразильцев Темер еще и предатель, он обманным путем отправил в отставку Дилму Руссефф с помощью такого же, как и он, прохвоста.

Сама Дилма кстати, подала иск в суд с требованием восстановить ее на посту главы государства. Она заявила, что «страна переживает момент самого острого политического кризиса, невиданного до настоящего момента масштаба». По ее словам «с каждым днем становится все более очевидными нелегитимность нынешнего президента и его неспособность продолжать исполнение своих обязанностей».

У этого кризиса в Бразилии, конечно, свои особенности, характерные для южной страны. Когда-то самым популярным лидером в стране был темпераментный Инасиу Лула да Силва, бывший рабочий-металлург и профсоюзный вожак. Людям нравилось, что он мог и кулаком по столу стукнуть и крепкое словцо употребить.

Мишела Темера нация никогда не любила. Бразильцам не нравятся его высокомерие, излишняя любовь к церемониям, неискренность, нарциссизм. Многих раздражает его всегда прилизанные волосы и дорогие костюмы. Не принесло славы Темеру и то, что он женат на шикарной блондинке Марселе, бывшей королеве красоты, которая моложе его на 43 года.

Система, прогнившая снизу доверху

Но политический кризис в Бразилии, мечте Остапа Бендера, где все ходят в белых штанах - это предупреждение и российской нации. Кризис начался три года назад в крупнейшем городе страны Сан-Паулу, когда были повышены цены на проезд. Казалось бы, что за драма - цены на проезде в автобусах повысились всего на 10 американских центов? Но это спровоцировало мощные демонстрации протеста. Со временем лозунги менялись, тем более, что стали известны факты массовой коррупции, связанные с нефтяной компанией Petrobras. Ну и пошло - поехало. Оказалось, что в Бразилии «берут» абсолютно все, и чем выше положение, тем, конечно, больше. Люди убедились, что в их стране, где миллионы живут за чертой бедности доверять нельзя никому, что ее политическая система прогнила насквозь.

В коррупции оказался повинен и всеобщий любимчик Лула: прокуратура предъявила ему уже третье по счету обвинение в отмывании денег, незаконном обогащении и препятствовании правосудию. Как утверждают прокуроры, бывший президент помог гигантскому финансовому и коррупционному спруту – строительной компании Odebrecht (haqqin.az подробно писала о ней) получить ряд контрактов от государственной компании Petrobras. А недавно следователи заинтересовались и фермой Лулы в штате Сан-Паулу, которая, как теперь выясняется, была построена на государственные деньги.

То есть, мы видим, что бунт против повышения цен на транспорте постепенно привел к настоящему цунами. Вы полагаете, что, например, в России нечто подобное невозможно? Русские люди, конечно, терпеливы и привыкли столетиями жить в бедности и унижении. Однако когда они читают в газетах, что нефтяная компания «Роснефть» в прошлом году на 100 процентов увеличила бонусы своим топ-менеджерам, что она была готовы закупать десертные ложки для банкетов по цене 12 тысяч рублей за штуку (средняя ежемесячная пенсия в России), то кто может гарантировать, что в какой-то момент чаша терпения народа не переполнится и в стране от случайной искры не вспыхнет бунт - бессмысленный и беспощадный?

Воскрешение ленинских Советов

В Венесуэле положение еще хуже. Автор этих строк уже сравнивал в своих статьях для haqqin.az революционную ситуацию в России 1917 года с нынешней ситуацией в Венесуэле. А в последние недели это сходство только усилилось.

В свое время большевики разогнали Учредительное собрание, в котором, по словам Льва Троцкого, были «лишь тени февральской революции», чтобы дать всю власть Советам. В Венесуэле президент Мадуро недавно издал указ о созыве некой Конституционной ассамблеи для переработки основного закона страны. В ней будут представлены делегаты, избранные в основном в трудовых коллективах и представляющие рабочих, крестьян и трудовую интеллигенцию. По сути, это будут те же ленинские Советы, и их цель - в обход легально избранного парламента (венесуэльский вариант Учредительного собрания России), который находится в руках оппозиции - поменять carta magna, уничтожить частную собственность и провозгласить «Боливарианское социалистическое государство».

«Созыв Конституционного собрания толкает страну к государству диктатуры пролетариата, - говорит исполнительный директор фирмы Inter American Trends Антонио де ла Крус. «Венесуэльские власти используют тезисы «Коммунистического манифеста» Маркса 1847 года, который устанавливал немыслимые налоги на частное предпринимательство и таким образом полностью разрушал его, - утверждает Леонардо Паласиос, профессор Католического университета Венесуэлы. При этом свое вдохновение Мадуро черпает не только из вечно живых родников марксизма-ленинизма. Его рукой, подписывающей закон о созыве Конституционного собрания, водят наставники из Гаваны. «Главная опасность этой ассамблеи в том, что она предполагает установление однопартийной системы, которая прежде существовала в СССР, государствах Восточной Европы и сейчас сохранилась на Кубе, - говорит аналитик лондонского исследовательского центра HIS Country Risk Диего Мойя О Кампос.

Но у некомпетентного венесуэльского президента, который за четыре года своего правления не предложил нации (в отличие от бразильца Лулы) ни одного мало-мальски грамотного социально-экономического плана, но зато прославился тем, что по его собственному признанию, «по ночам разговаривает с птичками», есть один влиятельный и крупный союзник. Это, конечно, Россия.

МИД РФ в течение уже нескольких месяцев ведет обстрел оппозиционных сил в Венесуэле, а в событиях в этой латиноамериканской стране видит очередную «цветную революцию». Но «провокаторам, - как говорится в одном из заявлений МИД, - нужно ясно дать понять, что поддержку они не получат, потому что это противоречит решениям в пользу конституционности и порядка».

«Провокаторы» - это сотни тысяч венесуэльцев, которые с самого начала апреля не прекращают массовые акции протеста при поддержке подавляющего большинства граждан страны, выступающих за досрочную отставку Мадуро. Они требуют убрать из президентского дворца Мирафлорес некомпетентного лидера, у которого, как и у бразильского Темера, рейтинг одобрения болтается в районе 8-9 процентов.

Новое оружие пролетариата

И Темер, и Мадуро спрятались за штыками военных. Бразилец использует армию для разгона манифестантов, которые в минувшие дни начали поджигать правительственные здания. Венесуэлец выводит для борьбы с оппозицией части Национальной гвардии, использует членов «эскадронов смерти», полувоенных банд, которые появляются на мотоциклах и расстреливают участников протестных акций в упор.

Чем могут ответить венесуэльские оппозиционеры? В последние недели благодаря социальным сетям демонстранты придумали одно эффективное средство по борьбе с властями. У меня нет в мыслях рекламировать его, я лишь констатирую сам факт.

Как пишет испанская газета El Pais, оно называется бомбами puputov и представляет собой «коктейль из экскрементов», смешанных с водой и помещенных в стеклянные банки. Оппозиционеры в первый раз использовали его в городе Лос-Текес, что в нескольких километрах от Каракаса. Puputov оказались чрезвычайно эффективным оружием. Бойцы Национальной гвардии, которых забросали этими коктейлями, вынуждены были в панике отступить.

Власти объявили коктейли puputov... «биологическим оружием массового поражения, которое запрещено международными законами». Рецепты его изготовления, заявили в правительстве, были распространены через популярный месседжер Whatsapp по каналам ЦРУ.

Но я продолжаю исторические параллели. В российской революции главное слово сказал, как говорил поэт В. Маяковский, «товарищ маузер». А что, если бы в далеком 1917-ом большевиков закидали бы говном? Может быть, и курс мировой истории стал бы тогда другим…