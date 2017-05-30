После саммита Большой семерки в итальянском Таормине и до встречи Большой двадцатки в Гамбурге происходит осмысление участниками глобальных процессов тех изменений, что произошли с момента последнего коллективного обмена мнениями.

Из важного: США Дональда Трампа действительно перестают играть роль ведущего партнера в европейских делах, и это окончательно превращает Ангелу Меркель не только в основного политического лидера объединенной Европы, но демократического лидера мира. И основной союзник у нее – молодой французский президент Эммануэль Макрон.

В принципе, какие-то выводы можно было сделать уже после того, как Дональд Трамп покинул саммит «семерки», не дав традиционную пресс-конференцию.

Конечно, американский президент в первую очередь хотел избежать неприятных вопросов, связанных с домашним скандалом, в центр которых в этот раз переместился его зять и старший советник Джаред Кушнер.

Так нелюбимые Трампом СМИ раскопали информацию, что тот в первые дни после победы тестя на выборах встречался с российским послом Сергеем Кисляком и обсуждал с тем создание некого секретного канала информации. Окружение американского президента, похоже, в зарубежной поездке больше жило новостями с родины, чем обсуждавшимися международными вопросами.

Похоже так будет и дальше, главе Белого дома будет просто не до общих проблем с партнерами по другую сторону Атлантического океана. При этом он далеко не все проблемы считает общими. Похоже, подобные выводы сделала для себя и Ангела Меркель, которая наделала шума своим заявлением, что «времена, когда мы могли полностью полагаться на других, уходят, я почувствовала это на себе в последние несколько дней».

Последние дни как раз были посвящены международным встречам. В то же время следует контекст, в котором были произнесены эти слова. Глава германского правительства принимала участие в предвыборном мероприятии баварской партии ХСС – тесной союзницы ее ХДС.

Фрау Меркель ничуть не опасается за результат своей партии и нынешней правящей коалиции на общенациональном уровне на выборах, которые пройдут в сентябре, но упрочить свою позицию не прочь. Отсюда эта интонация уверенного в своих силах и предназначении лидера. И да, Трамп для нее не является равным партнером, у нее была возможность это ощутить.

Особенно это видно на контрасте с ее встречей с Бараком Обамой, который приезжал в Берлин 25 мая, чтобы выступить на фоне Бранденбургских ворот на темы веры и демократии. Если с бывшим президентом у Меркель ощущается резонанс, то Трамп – человек иного опыта и мировоззрения. С ним придется сосуществовать и сотрудничать, но о гармоничном взаимодействии и взаимодополнении речь не идет.

На этом же выступлении в Мюнхене Ангела Меркель заявила и об особом партнерстве с Францией. Недаром тот же Обама высказывался во время предвыборной борьбы в этой стране в пользу Эммануэля Макрона, это лидеры одного типа – глобалисты, открытые новациям и убежденные демократы.

Молодой французский президент с удовольствием взял на себя новую роль. Его предшественнику Франсуа Олланду было заметно скучно играть международные роли. И вот в качестве такого лидера Макрон принял у себя в Париже Владимира Путина. Хозяин Кремля недаром постарался воспользоваться возможностью встретиться с новым французским президентом.

Путин действительно сейчас один и самых опытных политиков, ведь он уже 17-й год находится у власти. Прощупать и продавить защиту неопытного Макрона казалось для него несложной задачей, заодно и понять, как строить дальнейшую линию внешней политики России в изменившихся обстоятельствах. Судя по всему, это не было неожиданностью для француза, он занял очень жесткую позицию в том числе по вопросу санкций. Так, на заключительной пресс-конференции Макрон открыто пообещал усилить санкции, если на Донбассе произойдет эскалация конфликта, тем самым прямо привязав Россию к происходящему там.

Похоже, Европа действительно готова взять на себя ответственность за свои, европейские дела, не рассчитывая особо на Вашингтон. Что, тем не менее, не исключает необходимости для США определиться все-таки со своей трансатлантической политикой. Но роль первой скрипки в Европе окончательно переходит Берлину. Вашингтону придется подстраиваться.