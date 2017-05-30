Цены на нефть эталонных марок усилили снижение в ходе торгов во вторник.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подешевели на $0,66 (1,26%) - до $51,63 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,41 (0,84%) - до $49,38 за баррель.

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Нефть Brent дешевеет во вторник, цена WTI колеблется между ростом и снижением.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 9:05 опустилась на $0,18 (0,34%) - до $52,11 за баррель. Фьючерсы подорожали на $0,14 (0,27%) - до $52,29 по итогам торгов в понедельник.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,01 (0,02%) - до $49,79 за баррель. Основные торги на NYMEX в понедельник не проводились из-за выходного в США.