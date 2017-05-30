Эльман Рустамов о курсе маната

Председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов отмечает отсутствие серьезных рисков для курса маната до конца 2017 года.

«До конца текущего года нет значительных рисков для курса маната. Я бы сказал, что сейчас риски укрепления маната выше рисков удешевления», — сказал Э.Рустамов во вторник на конференции «Экономические реформы: результаты и рекомендации».

Он назвал различные прогнозы относительно резкого изменения курса «конспирологическими теориями». «Курс маната с начала года укрепился к доллару на более чем 4%», — сказал Э.Рустамов.

По его словам, в течение пяти месяцев в Азербайджане действует режим плавающего курса, и за это время ЦБА не прибегал к серьезным вмешательствам для поддержания курса маната.

«Сначала был период дестабилизации, что было связано с ожиданиями участников рынка. Манат в это время сильно подешевел. Однако потом рынок сам урегулировал курс, и он стабилизировался», — сказал Э.Рустамов.

По его словам, валютный рынок сейчас «не рынок спроса, а рынок предложения». «Есть давление в сторону укрепления маната. Учитывая стратегические цели Азербайджана, сильное укрепление маната в среднесрочной перспективе создаст проблемы для платежного баланса, принимая во внимание нынешние меры по сокращению импорта и поддержке экспорта», — добавил Э.Рустамов.