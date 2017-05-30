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Сын Вагита Алекперова покупает железнодорожную компанию

 

Сын главы и основного акционера «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова  Юсуф  покупает компанию «Вестерн Петролеум Транспортэйшн» (ВПТ) — небольшой железнодорожный оператор, исторически тесно сотрудничающий с «дочками» нефтекомпании и, возможно, раньше принадлежавший акционерам «ЛУКОЙЛа», пишет во вторник газета «Коммерсант».

Юсуф Алекперов оказался единственным владельцем ООО «ЭКТО», ссылается издание на систему СПАРК. А Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 мая выдала этой компании предварительное разрешение на покупку 60% в железнодорожном операторе ВПТ у офшора Raso Ventures, зарегистрированного на Британских Виргинских островах.

ВПТ работает на рынке с 2003 года, выручка по РСБУ за 2015 год — около 109 миллионов рублей, чистая прибыль — 176 тысяч рублей (за 2014 год — 71,3 миллиона рублей), указывает издание. Как говорит источник газеты на железнодорожном рынке, сейчас в собственности у ВПТ 400 железнодорожных цистерн, все они арендуются дочерней структурой «ЛУКОЙЛа» — «ЛУКОЙЛ-Трансом».

По словам одного из источников «Коммерсанта», ВПТ всегда была связана с «ЛУКОЙЛом», оказывая услуги по перевозке грузов и используя парк «Новой перевозочной компании» (принадлежит Globaltrans). «Новая перевозочная компания» указывала в своем проспекте облигаций, что в 2009 году ВПТ была ее крупнейшим клиентом.

«Возможно, ВПТ и раньше принадлежала акционерам «ЛУКОЙЛа», — сказал газете этот источник. А другой источник «Коммерсанта» в этой отрасли отметил, что о компании «не слышно уже больше пяти лет».

Юсуф Алекперов родился в 1990 году, учился в Университете нефти и газа им. Губкина, затем работал на нефтяных промыслах «ЛУКОЙЛа». По данным «Коммерсанта», он до сих пор числится среди менеджеров компании и владеет 0,13% ее акций. В 2015 году Вагит Алекперов допускал, что его сын «через два-три года в системе компании начнет карьерный рост». Связаться с Юсуфом Алекперовым и ВПТ не удалось, в «ЛУКОЙЛе» отказались от комментариев.

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