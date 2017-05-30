Министра Насирова не отпускают на лечение в США

Руководитель Госфискальной службы Украины Роман Насиров, который был задержан по подозрению в коррупции, попросил Национальное антикоррупционное бюро Украины вернуть ему загранпаспорт для выезда на лечение. Об этом сообщает ТСН.

Роман Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. Он вышел из СИЗО под залог.

Страной, где должны предоставить медицинские услуги, Насиров назвал США. В документе чиновник подчеркивает необходимость послеоперационного лечения.

Журналисты также получили копию приглашения из Национального института диабета США — там готовы лечить украинца за счет американского бюджета.

«Лечение финансируется из бюджета Департамента здравоохранения США. Клиника хотела бы ежегодно осматривать пациента с целью контроля за его состоянием в течение ближайших пяти лет. Участие в исследовании для пациента бесплатно», — говорится в этом документе.

Хирург Александр Ларин, который делал Насирову операцию в Киеве, заявил, что главный фискал действительно нуждается в дальнейшей терапии.

«У нас отсутствует один фармпрепарат, йод 123 — 122 йод есть, а 123 нет. Есть соответствующие трудности по выполнению протокола. Была предложена клиника в Марселе, в Израиле, в США. Мы направили обращение и выписки из истории болезни с кодом оперативного вмешательства. И первыми, кто дал добро и приглашение на лечение, были США», — отметил он.

Напомним, ранее в прокуратуре заявили, что сформировать обвинительные акты в уголовном деле по так называемым налоговым площадкам удалось благодаря помощи Романа Насирова.