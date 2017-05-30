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Министра Насирова не отпускают на лечение в США

 

Руководитель Госфискальной службы Украины Роман Насиров, который был задержан по подозрению в коррупции, попросил Национальное антикоррупционное бюро Украины вернуть ему загранпаспорт для выезда на лечение. Об этом сообщает ТСН.

Роман Насиров подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. Он вышел из СИЗО под залог.

Страной, где должны предоставить медицинские услуги, Насиров назвал США. В документе чиновник подчеркивает необходимость послеоперационного лечения.

Журналисты также получили копию приглашения из Национального института диабета США  там готовы лечить украинца за счет американского бюджета.

«Лечение финансируется из бюджета Департамента здравоохранения США. Клиника хотела бы ежегодно осматривать пациента с целью контроля за его состоянием в течение ближайших пяти лет. Участие в исследовании для пациента бесплатно»,  говорится в этом документе.

Хирург Александр Ларин, который делал Насирову операцию в Киеве, заявил, что главный фискал действительно нуждается в дальнейшей терапии.

«У нас отсутствует один фармпрепарат, йод 123  122 йод есть, а 123 нет. Есть соответствующие трудности по выполнению протокола. Была предложена клиника в Марселе, в Израиле, в США. Мы направили обращение и выписки из истории болезни с кодом оперативного вмешательства. И первыми, кто дал добро и приглашение на лечение, были США»,  отметил он.

Напомним, ранее в прокуратуре заявили, что сформировать обвинительные акты в уголовном деле по так называемым налоговым площадкам удалось благодаря помощи Романа Насирова.

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