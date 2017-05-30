Центробанк подготовил предложения по экономическим реформам

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) подготовил специальный пакет предложений по экономическим реформам в стране, сказал во вторник глава ЦБА Эльман Рустамов в ходе конференции на тему «Экономические реформы: результаты и рекомендации».

По его словам, пакет предложений в ближайшее время будет передан в Совет финансовой стабильности.

«Предложения охватывают создание в Азербайджане активного денежного рынка, усиление доверительных отношений между кредитными организациями, применение механизма гарантий, развитие безналичных расчетов и полный переход на безналичный расчет», — сказал Рустамов.