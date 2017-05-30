Канадский премьер потребовал извинений от Папы Римского

Извинение потребовали за негативную роль католической церкви в канадской системе школьного образования, сообщает Русская служба ВВС.

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, церковь "в течение многих десятилетий допускала злоупотребления в отношении детей коренных народов".

Трюдо встретился с понтификом в понедельник в Ватикане в рамках своей поездки в Италию на саммит G7.

Подобные интернаты были созданы в середине 1880-х годов. В них насильно со всей Канады свозили детей из семей аборигенов с тем, чтобы "ассимилировать их в канадское общество". Последняя такая школа под давлением общественности была закрыта только в 1996 году.

"Я сказал ему, как важно для канадцев двигаться вперед по пути реального примирения с коренными народами, и отметил, что извинения (католической церкви) могут помочь этому", - заявил Трюдо журналистам после встречи с Папой Римским.

Трюдо, который является католиком, сообщил, что пригласил понтифика сделать подобные извинения в Канаде, добавив, что Франциск проникся его словами, поскольку "сам не чужд идее социальной справедливости". В 2015 году в Боливии Папа Римский извинился за роль католической церкви в угнетении коренных народов Америки.

За 120-летнюю историю почти 150 тысяч детей аборигенов были насильственно вывезены из своих семей и отправлены жить в церковные школы-интернаты, где им было запрещено говорить на их родном языке или практиковать свою собственную культуру. Сотни воспитанников подобных заведений, разлученные с родными, покончили жизнь самоубийством. В школах практиковалось сексуальное и физическое насилие. Издание globalnews.ca приводит пример воспитанника по имени Джозеф, который провел 11 лет в школе-интернате в Британской Колумбии и назвал свое пребывание в ней "зверским". Он сказал, что после интерната погрузился в алкоголизм и депрессию.

Комиссия по установлению истины и примирению Канады, куда вошли воспитанники подобных интернатов и их родственники, призвала Ватикан извиниться, что, по ее мнению, может стать "частью процесса заживления ран у выживших".