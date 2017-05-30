Убийцу азербайджанского предпринимателя арестовали в Казахстане

В Казахстане задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в Хачмазе, передает АПА.

Было установлено, что подозреваемый в совершенном 16 июня 2016 года убийстве жителя Хачмаза Ильгара Мамедова Вюсал Рустамов сбежал в Россию, а оттуда в Казахстан.

В результате проведенных сотрудниками отдела полиции Хачмазского района мероприятий В.Рустамов был задержан и отправлен в Азербайджан.

Отметим, 16 июня 2016 года в Хачмазе во дворе собственного дома было найдено тело Ильгара Мамедова, убитого в результате удара тупым предметом по голове. Сотрудниками полиции и органов прокуратуры был задержан подозреваемый в совершении убийства житель Хачмазского района Галиб Керимов. В.Рустамов же сбежал из страны.

Ильгар Мамедов занимался оптовой торговлей.