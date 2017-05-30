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Руфат Асланлы: «Пять банков взяты под особый контроль»

 

Двойная девальвация маната в 2015 году привела к росту объема неработающих кредитов в банковском секторе, изъятию вкладов из банков в прошлом году. Об этом на проходящей в Баку конференции «Экономические реформы: результаты и рекомендации» сказал председатель Палаты по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы, передает Report.

По его словам, в связи с этим были приняты меры по оздоровлению банковского сектора, исключению из системы банков, имеющих проблемы с капиталом, страхованию 100% банковских вкладов.

«Пять банков, имеющих проблемы с капиталом, находятся под особым контролем, они должны решить эту проблему до середины года. Параллельно продолжается оздоровление Международного банка Азербайджана, реструктуризация его внешних обязательств. Качество кредитного портфеля банков стабилизировалось»,  добавил глава ПНФР.

Асланлы отметил, что в настоящее время существуют проблемы, связанные с бизнес-кредитованием, предпринимателям предъявляются высокие требования по кредитам. Кроме того, годовая процентная ставка по кредитам в манатах равна 22-26%, инвалюте  13-15%, это высокие показатели по сравнению с рентабельностью реального сектора.

«Высокая стоимость кредитов связана с их высокой себестоимостью. Банки принимают вклады под 15% годовых. Сюда закладываются операционные затраты, вероятность невозврата кредита, курсовые и другие риски, что оправдывает высокие процентные ставки»,  добавил он.

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