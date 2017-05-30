Руфат Асланлы: «Пять банков взяты под особый контроль»

Двойная девальвация маната в 2015 году привела к росту объема неработающих кредитов в банковском секторе, изъятию вкладов из банков в прошлом году. Об этом на проходящей в Баку конференции «Экономические реформы: результаты и рекомендации» сказал председатель Палаты по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы, передает Report.

По его словам, в связи с этим были приняты меры по оздоровлению банковского сектора, исключению из системы банков, имеющих проблемы с капиталом, страхованию 100% банковских вкладов.

«Пять банков, имеющих проблемы с капиталом, находятся под особым контролем, они должны решить эту проблему до середины года. Параллельно продолжается оздоровление Международного банка Азербайджана, реструктуризация его внешних обязательств. Качество кредитного портфеля банков стабилизировалось», — добавил глава ПНФР.

Асланлы отметил, что в настоящее время существуют проблемы, связанные с бизнес-кредитованием, предпринимателям предъявляются высокие требования по кредитам. Кроме того, годовая процентная ставка по кредитам в манатах равна 22-26%, инвалюте — 13-15%, это высокие показатели по сравнению с рентабельностью реального сектора.

«Высокая стоимость кредитов связана с их высокой себестоимостью. Банки принимают вклады под 15% годовых. Сюда закладываются операционные затраты, вероятность невозврата кредита, курсовые и другие риски, что оправдывает высокие процентные ставки», — добавил он.