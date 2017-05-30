В Москве ограбили Центробанк России

Из здания Центрального банка России, расположенного на Ленинском проспекте в Москве, украли более 11 миллионов рублей. Как стало известно, вор забрался в помещение через окно, сообщает Life.

На место прибыли оперативники и сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все обстоятельства кражи и личность преступника. Отмечается, что все похищенные 11 миллионов принадлежали заведующему сектором в ЦБ РФ.

По факту преступления заведено уголовное дело. Оно расследуется по статье «Кража в особо крупном размере».