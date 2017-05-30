Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным вице-президентом компании Statoil по международному развитию и производству Ларсом Кристианом Бахером.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным вице-президентом компании Statoil по международному развитию и производству Ларсом Кристианом Бахером.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
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